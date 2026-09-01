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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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01.09.2026 16:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 3,21 EUR ab.

EVOTEC
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Die EVOTEC SE-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 3,21 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'174 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,19 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 523'892 Stück.

Bei einem Wert von 7,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 127,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2026 bei 3,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 1,06 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Am 13.08.2026 lud EVOTEC SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 143.48 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 171.24 Mio. EUR umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2026 -1,297 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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