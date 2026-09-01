EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 3,21 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 32'244 Punkten steht. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 3,21 EUR. Mit einem Wert von 3,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 354'023 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.10.2025 markierte das Papier bei 7,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 127,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 1,12 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Am 13.08.2026 lud EVOTEC SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -16,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 143.48 Mio. EUR im Vergleich zu 171.24 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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