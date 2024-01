EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der Xetra-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 21,28 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 27'137 Punkten notiert. Bei 21,13 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Xetra-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,53 EUR. Zuletzt stieg das Xetra-Volumen auf 140'731 EVOTEC SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 25.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,85 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,84 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 30,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 08.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 196,28 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 172,20 EUR umsetzen können.

Am 28.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,717 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

