|Zweitgrösster Aktionär
09.12.2025 06:12:00
EVOTEC-Aktie im Minus: Novo Nordisk trennt sich von Anteilen
Die Beteiligungsholding des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk will laut Kreisen ihren Anteil am Wirkstoffforscher EVOTEC senken.
Novo Holdings war nach Bloomberg-Daten zuletzt mit 14,9 Millionen Aktien beziehungsweise 8,4 Prozent der Anteile der zweitgrösste Aktionär der Hamburger aus dem SDAX.
Die EVOTEC-Aktie fällt nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 3,99 Prozent auf 5,25 Euro. Novo war unter anderem über eine Kapitalerhöhung 2017 grösser bei EVOTEC eingestiegen.
/men/jha/
BAGSVAERD/HAMBURG (awp international)
Bildquelle: Novo Nordisk,REMY GABALDA/AFP/Getty Images,Novo Nordisk Pharma GmbH
