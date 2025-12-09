Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’981 0.4%  SPI 17’833 0.3%  Dow 47’739 -0.5%  DAX 24’046 0.1%  Euro 0.9389 0.2%  EStoxx50 5’726 0.0%  Gold 4’190 -0.2%  Bitcoin 73’271 0.9%  Dollar 0.8068 0.3%  Öl 62.5 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Julius Bär-Aktie: Moody's bestätigt Ratings
Leonteq-Aktie: CEO hält nn 2027er-Ziel fest
Brenntag-Aktie: Anteilseigner Kühne investiert stärker
EVOTEC-Aktie im Minus: Novo Nordisk trennt sich von Anteilen
Vorsicht Flugmodus: Darum müssen Handys im Flugzeug wirklich ausgeschaltet werden
Suche...
Plus500 Depot

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zweitgrösster Aktionär 09.12.2025 06:12:00

EVOTEC-Aktie im Minus: Novo Nordisk trennt sich von Anteilen

EVOTEC-Aktie im Minus: Novo Nordisk trennt sich von Anteilen

Die Beteiligungsholding des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk will laut Kreisen ihren Anteil am Wirkstoffforscher EVOTEC senken.

EVOTEC
5.16 CHF 1.16%
Kaufen Verkaufen
Dazu will die Novo Holdings bis zu 9,4 Millionen Papiere verkaufen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf von ihr eingesehene Unterlagen berichtete. Das sind rund 5 Prozent des Grundkapitals.

Novo Holdings war nach Bloomberg-Daten zuletzt mit 14,9 Millionen Aktien beziehungsweise 8,4 Prozent der Anteile der zweitgrösste Aktionär der Hamburger aus dem SDAX.

Die EVOTEC-Aktie fällt nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 3,99 Prozent auf 5,25 Euro. Novo war unter anderem über eine Kapitalerhöhung 2017 grösser bei EVOTEC eingestiegen.

/men/jha/

BAGSVAERD/HAMBURG (awp international)

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 10 Jahren eingebracht
Sandoz-Aktie: Übernahme von Just-Evotec Biologics EU SAS abgeschlossen
November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der EVOTEC-Aktie angepasst

Bildquelle: Novo Nordisk,REMY GABALDA/AFP/Getty Images,Novo Nordisk Pharma GmbH

Nachrichten zu Novo Nordisk

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?