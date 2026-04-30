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EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

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Fördergelder 30.04.2026 09:33:00

EVOTEC-Aktie höher: Staatliche Förderung unterstützt KI-basierte Wirkstoffsuche

EVOTEC-Aktie höher: Staatliche Förderung unterstützt KI-basierte Wirkstoffsuche

EVOTEC hat zwei Förderzusagen der Gates Foundation für die Wirkstoffforschung und translationale Entwicklung im Bereich Tuberkulose erhalten.

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Wie das Biotech-Unternehmen mitteilte, belaufen sich die Fördermittel auf 4,9 Millionen US-Dollar über 25 Monate und 5,0 Millionen Dollar über 24 Monate. "Dank dieser Fördermittel können wir unsere integrierten, KI-gestützten Plattformen für die Wirkstoffforschung und die translationale Forschung gezielt einsetzen, um die aussichtsreichsten Kandidaten und Kombinationen schneller voranzubringen", sagte EVOTECs Chief Scientific Officer Cord Dohrmann.

Auf XETRA zeigt sich die EVOTEC-Aktie zeitweise 1,8 Prozent höher bei 5,10 Euro.

DJG/mgo/hab

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EVOTEC holt Weinand an die Spitze des Aufsichtsrats - Aktie steigt

Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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