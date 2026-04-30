EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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30.04.2026 09:33:00
EVOTEC-Aktie höher: Staatliche Förderung unterstützt KI-basierte Wirkstoffsuche
EVOTEC hat zwei Förderzusagen der Gates Foundation für die Wirkstoffforschung und translationale Entwicklung im Bereich Tuberkulose erhalten.
EVOTEC-Aktie zeitweise 1,8 Prozent höher bei 5,10 Euro.
DJG/mgo/hab
DOW JONES
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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
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