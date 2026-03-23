EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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23.03.2026 09:40:00
EVOTEC-Aktie deutlich tiefer: Tochter erhält US-Zuschuss
Die Evotec-Tochter Just EVOTEC Biologics und die US-Behörde BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) haben eine Vereinbarung zur verbesserten Bioproduktion von Antikörpern gegen Ebola und verwandte Viren geschlossen.
Mit dieser Förderung will die US-Behörde die nationale Vorsorge stärken und die Reaktionsfähigkeit der Regierung durch wirksame Therapeutika gegen Filovirus-Erkrankungen verbessern. Die Vereinbarung umfasst eine Grundlaufzeit und zwei Optionsfristen. Obwohl derzeit zwei von der FDA zugelassene Therapeutika gegen die Ebola-Virus-Erkrankung verfügbar sind, existieren bislang keine zugelassenen Behandlungen für Infektionen durch das Sudan-Virus.
Die EVOTEC-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 4,49 Prozent auf 4,10 Euro.
DOW JONES
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