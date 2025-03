EVOTEC-Aktie dennoch verlustreich: EVOTEC sichert sich zweistelligen Millionenbetrag von Bristol Myers Squibb

Wie EVOTEC mitteilte, hat der jüngste wissenschaftliche Erfolg eine Forschungszahlung von 20 Millionen US-Dollar ausgelöst. Das Geld soll in die weitere Entwicklung eines präklinischen Programms zur Neurodegeneration fliessen. Die EVOTEC-Aktie verliert am Dienstag via XETRA zeitweise 6,50 Prozent auf 7,62 Euro.

DJG/mgo/sha

DOW JONES