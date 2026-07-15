Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’246 0.0%  SPI 20’041 0.0%  Dow 52’508 0.0%  DAX 24’990 -0.6%  Euro 0.9257 0.2%  EStoxx50 6’284 0.1%  Gold 4’028 -0.7%  Bitcoin 52’452 -0.2%  Dollar 0.8105 0.1%  Öl 85.3 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882DocMorris4261528Novartis1200526Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hybridweizen als Milliarden-Chance - warum die Bayer-Aktie dennoch unter Druck steht
EVOTEC-Aktie bricht ein: Gewinnwarnung beschleunigt den freien Fall weiter
Rheinmetall setzt auf Autonomie: Rüstungsaktien um HENSOLDT, RENK & TKMS gerät unter Druck
Aktien von BMW, Mercedes & Co.: Absatzkrise bei Autobauern
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Siemens Energy-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Starker Kursrutsch 15.07.2026 11:43:42

EVOTEC-Aktie bricht ein: Gewinnwarnung beschleunigt den freien Fall weiter

EVOTEC-Aktie bricht ein: Gewinnwarnung beschleunigt den freien Fall weiter

EVOTEC hat den Ausblick für 2026 deutlich gesenkt und rechnet nun mit einem niedrigeren Umsatz sowie einem operativen Verlust. Die Aktie bleibt auch einen Tag später unter Druck.

EVOTEC
3.15 CHF -10.29%
Kaufen Verkaufen
  • EVOTEC senkt die Umsatzprognose 2026 auf 570 bis 610 Millionen Euro
  • Die Aktie auch Mittwoch auf Talfahrt
  • RBC und Deutsche Bank bestätigen ihre Einstufungen trotz der Warnung

EVOTEC hat seine Jahresprognose für 2026 deutlich gesenkt und damit am Dienstag einen der schärfsten Kurseinbrüche der jüngeren Index SDAX-Geschichte ausgelöst. Die Aktie brach als Schlusslicht im Kleinwerte um 24,12 Prozent auf 3,75 Euro ein.

Auch am Mittwoch geht der Kursrutsch weiter: Im XETRA-Handel verlieren die Titel weitere 8,32 Prozent auf 3,44 Euro.

Umsatzprognose deutlich gekappt

Der Wirkstoffentwickler rechnet für 2026 nur noch mit einem Umsatz zwischen 570 und 610 Millionen Euro, nachdem zuvor eine Spanne von 700 bis 780 Millionen Euro im Raum gestanden hatte. Beim bereinigten Ebitda dreht sich das Bild noch deutlicher: Statt eines Gewinns zwischen null und 40 Millionen Euro erwartet der Konzern nun einen Verlust zwischen 70 und 105 Millionen Euro. Rund 40 Prozent der Lücke entfallen laut Unternehmensangaben auf bestehende Partnerschaften mit verschobenen Meilensteinzahlungen, weitere rund 45 Prozent auf Verzögerungen bei neu verhandelten Kooperationen, der Rest auf eine geringere Umsatzrealisierung.

Vorläufige Halbjahreszahlen enttäuschen

Für das erste Halbjahr 2026 weist EVOTEC vorläufig einen Konzernumsatz von rund 300,1 Millionen Euro sowie ein bereinigtes Ebitda von etwa minus 42,7 Millionen Euro aus, die Liquidität lag Ende Juni bei rund 465,6 Millionen Euro. Die vollständigen Zahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr will das Unternehmen am 13. August vorlegen.

Analysten sprechen von erneuter Gewinnwarnung

RBC-Analyst Charles Weston bezeichnete die Mitteilung als "eine weitere erhebliche Gewinnwarnung" und bestätigte zunächst die Einstufung Outperform, verwies aber auf gestiegene Auftragszahlen im Kerngeschäft Discovery & Preclinical Development als Silberstreif. Deutsche-Bank-Analyst Fynn Scherzler bestätigte die Einstufung Hold mit einem Kursziel von 4,50 Euro und führte die Umsatzverschiebungen auf eine veränderte zeitliche Staffelung von Meilensteinzahlungen sowie geringere Beiträge aus neuen Partnerschaften zurück.

Anleger dürften nun genau beobachten, ob EVOTEC bei den vollständigen Zahlen am 13. August mehr Transparenz zu den verschobenen Meilensteinzahlungen liefert und das Vertrauen in die eigene Prognosefähigkeit zurückgewinnen kann.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: EVOTEC jetzt provisionsfrei handeln - bei finanzen.net zero ab 0 Euro Ordergebühr.

Weitere Links:

ASML-Aktie: KI-Boom dürfte Geschäfte in 2026 antreiben
Rüstungswerte wieder gefragt: DroneShield-Aktie profitiert
SK hynix-Aktie: Barclays sieht enormes Kurspotenzial - Papier zieht deutlich an
In eigener Sache

Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz

Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.

Weiterlesen!

Nachrichten zu EVOTEC SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?