Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.08.2026 15:11:40
Evonik wird nach OP von CEO Kullmann zeitweise von Claus Rettig geführt
DOW JONES--Nach einer schweren, ungeplanten Operation von Evonik-Vorstandschef Bernd Kullmann wird bis auf Weiteres Asien-Chef Claus Rettig die Führung des Chemieunternehmens übernehmen. Der Aufsichtsrat berief den 66-jährigen Manager auf einer ausserordentlichen Sitzung in den Vorstand und ernannte ihn zugleich zum Stellvertretenden Vorsitzenden, wie das Unternehmen in Essen mitteilte.
Evonik gehe fest davon aus, dass Kullmann nach einer Rehabilitation seine Aufgaben wieder übernehmen werde, sagte Aufsichtsratschef Bernd Tönjes. Kullmann habe "seine Operation gut überstanden".
Rettig, der die Leitung des Asiengeschäfts auch weiterhin wahrnimmt, kündigte an, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen. Im vergangenen Sommer hatte der Manager bereits vorübergehend die Leitung des Finanzressorts, das zuletzt Michael Rauch übernahm.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 27, 2026 09:12 ET (13:12 GMT)
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Evonik AG
|
15:11
|Evonik wird nach OP von CEO Kullmann zeitweise von Claus Rettig geführt (Dow Jones)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen MDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
24.08.26