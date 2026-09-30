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30.09.2026 10:54:00

Evonik: Wie die RAG-Stiftung über eine BASF-Übernahme mitentscheidet

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Ausgerechnet in Abwesenheit von Evonik-Chef Christian Kullmann setzt BASF zur Übernahme des Rivalen an. Die Hauptrolle spielt nun die RAG-Stiftung. Sie kann ihren Anteil leichter losschlagen als mancher ahnt. Ob sie es will? Darüber entscheidet jetzt die Politik.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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