Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
22.09.2026 09:33:00
Evonik: Warum Interimschef Claus Rettig Tausende Arbeitsplätze streicht
Evonik streicht 3200 Jobs, davon mehr als 2000 in Deutschland. Zugleich will Evonik verstärkt in Asien investieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Evonik AG
|
22.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Evonik-Aktie gesucht: Stellenstreichungen Sparmassnahmen geplant (AWP)
|
22.09.26
|Evonik bekräftigt geplanten Stellenabbau - ohne betriebsbedingte Kündigungen (Dow Jones)
|
22.09.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)