BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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25.09.2026 15:31:00
Evonik: Übernahmegespräche mit BASF treiben Evonik-Kurs in die Höhe
In eigener Sache
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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