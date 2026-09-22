Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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22.09.2026 10:16:11
Evonik streicht Tausende Jobs in Deutschland
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Evonik AG
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09:28
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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17.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
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16.09.26
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
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15.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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15.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
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15.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.ch)
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15.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
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14.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Evonik AG
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|Evonik Underweight
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|12.08.26
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|10.08.26
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|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
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|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.