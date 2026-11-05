Evonik stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Evonik präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Evonik hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.230 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.83 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.39 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch