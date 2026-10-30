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30.10.2026 09:03:37
Evonik stellt sich gegen Übernahme durch BASF - Aktie unter Druck
ESSEN (awp international) - Der Chemiekonzern Evonik stellt sich gegen das Übernahmebegehren des grösseren Wettbewerbers BASF. Ein Schreiben der BASF über deren Interesse an einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot sei eingehend geprüft und entschieden worden, nicht in Verhandlungen einzutreten, teilte der MDax-Konzern am Freitag mit.
"Der Vorstand bleibt auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen fokussiert", hiess es weiter. Er sei aber bereit zu einem rein informativen und vertraulichen Austausch mit BASF, in dem beide Seiten ihre Positionen erläutern könnten.
Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass Evonik die Offerte von BASF ablehnen wird. Zuletzt standen hier dem Vernehmen nach 24 Euro je Aktie im Raum. Der Evonik-Aktienkurs fiel auf die Nachrichten hin vorbörslich./mis/jha/
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Nachrichten zu Evonik AG
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30.10.26
|Evonik stellt sich gegen Übernahme durch BASF - Tür aber offen (AWP)
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30.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
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30.10.26
|Evonik stellt sich gegen Übernahme durch BASF - Aktie unter Druck (AWP)
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30.10.26
|EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Stellungnahme des Vorstands der Evonik Industries AG vom 30.10.2026 (EQS Group)
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30.10.26
|EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Statement by the Executive Board of Evonik Industries AG, October 30, 2026 (EQS Group)
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30.10.26
|Presse: Evonik wird erhöhte Offerte von BASF ablehnen (AWP)
Analysen zu Evonik AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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