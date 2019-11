Evonik spürt konjunkturelle Abkühlung und senkt Umsatzprognose

Der Chemiekonzern Evonik hat im dritten Quartal die weltweite konjunkturelle Abschwächung zu spüren bekommen und weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum.

Die Umsatzprognose für das laufende Jahr senkte der MDAX -Konzern deshalb, am Ergebnisausblick hält Evonik indes fest.

"Wir haben uns frühzeitig mit erhöhter Kostendisziplin und zusätzlichen Einsparmassnahmen für das schwächere gesamtwirtschaftliche Umfeld gerüstet", sagte Evonik-CEO Christian Kullmann. "Wir gehen da sehr konsequent vor, um das Jahresergebnis zu sichern."

In den drei Monaten per Ende September ging der Umsatz um 3 Prozent auf 3,232 Milliarden Euro zurück. Alle drei Segmente verzeichneten Rückgänge. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) sank um 6 Prozent auf 543 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein bereinigter Konzerngewinn von 195 Millionen Euro, nach 307 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Die Analysten hatten mit Einnahmen von 3,28 Milliarden Euro, einem bereinigten EBITDA von 537 und einem bereinigten Konzerngewinn von 215 Millionen Euro gerechnet.

Das im vergangenen Jahr gestartete Effizienzprogramm zur Senkung von Vertriebs- und Verwaltungskosten um jährlich 200 Millionen Euro werde beschleunigt, teilte der Konzern weiter mit. Bis Ende dieses Jahr werden davon bereits 120 Millionen Euro erreicht, 20 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant. Weitere Massnahmen, wie etwa die Zurückhaltung bei Neueinstellungen und ein restriktiver Umgang mit externen Kosten, sollen im zweiten Halbjahr weitere 20 Millionen Euro beitragen.

Für 2019 erwartet Evonik weiterhin ein bereinigtes EBITDA der fortgeführten Aktivitäten mindestens auf Vorjahresniveau. Der Umsatz werde wegen einer geringeren Mengennachfrage aber leicht unter Vorjahr erwartet, teilte die Evonik Industries AG mit. Bisher hatte Evonik den Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau gesehen.

Die Prognose für den freien Cashflow konkretisierte Evonik und erwartet diesen nun bei rund 700 Millionen Euro. Bislang hatte der Chemiekonzern eine deutliche Steigerung des Cashflows vom Vorjahreswert von 526 Millionen Euro in Aussicht gestellt, ohne diese näher zu beziffern.

Im Geschäftsjahr 2018 hatte Evonik - ohne das mittlerweile verkaufte MethacrylatGeschäft - einen Umsatz von 13,3 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 2,15 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Evonik hält trotz Widerstands einer US-Behörde an Peroxychem-Übernahme fest

Der Spezialchemiekonzern Evonik gibt sich bei der geplanten Übernahme des US-Herstellers von Wasserstoffperoxid Peroxychem trotz des Widerspruchs der US-Handelsaufsicht zuversichtlich. Der MDax -Konzern hält die Klage der FTC gegen den Kauf weiterhin für unbegründet und rechnet nun mit einem Abschluss der Akquisition im Jahr 2020. Einige Analysten wie Heiko Feber vom Bankhaus Lampe hatten einen Erfolg der Übernahme bereits zuletzt als unwahrscheinlich eingestuft.

Die FTC hatte im Sommer wegen Wettbewerbsbedenken Klage gegen den 625 Millionen US-Dollar (560 Mio Euro) schweren Deal eingereicht. Mit dem Kauf will Evonik-Chef Christian Kullmann eigentlich das profitablere Spezialchemiegeschäft ausbauen. So bietet Evonik im Geschäftsbereich Active Oxygens den Kunden bereits Lösungen rund um Wasserstoffperoxid an, allerdings eher Standardanwendungen. Mit Peroxychem sollen mehr Spezialitäten rund um das Desinfektions- und Bleichmittel hinzukommen, das Chlor ersetzen kann.

