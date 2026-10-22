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22.10.2026 13:49:49
Evonik soll Übernahme von US-Konzern Ashland prüfen - Zeitung
DOW JONES--Evonik prüft nach Handelsblatt-Informationen seit Monaten die Übernahme des US-Konzerns Ashland. Mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen sagten laut Zeitung, die Untersuchung dieses Vorhabens habe zeitlich deutlich vor dem Übernahmevorstoss von BASF Ende September begonnen. Ein Evonik-Sprecher wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.
Laut Handelsblatt ist Ashland mit seiner Produktpalette, die unter anderem Inhaltsstoffe für Kosmetik und Haushaltsprodukte, Pharmaanwendungen sowie Spezialadditiven umfasst, für Evonik attraktiv. Ein Abschluss stehe allerdings nicht unmittelbar bevor, heisst es in dem Bericht weiter.
Ashland stehe seit Monaten zum Verkauf und ziehe auch das Interesse grosser Finanzinvestoren auf sich. Der Ashland-Aktienkurs sei binnen eines Jahres um rund 42 Prozent gestiegen, der Börsenwert liege bei rund 3,3 Milliarden Dollar. Die Frage sei, ob Ashland zu diesen Konditionen für Evonik noch attraktiv genug sei.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 22, 2026 07:50 ET (11:50 GMT)
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