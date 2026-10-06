BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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06.10.2026 17:03:00
Evonik: Opposition in Nordrhein-Westfalen bringt Staatsbeteiligung an Evonik ins Spiel
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
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06.10.26
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06.10.26
|BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag freundlich (finanzen.ch)
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06.10.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
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06.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
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06.10.26
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Analysen zu BASF
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|28.09.26
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|28.09.26
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|28.09.26
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|24.09.26
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|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
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|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
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|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
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|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
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|30.07.26
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|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kann etwas steigen. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.