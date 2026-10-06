BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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06.10.2026 17:03:00
Evonik: NRW-SPD bringt wegen der Avancen von BASF Staatsbeteiligung an Evonik ins Spiel
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