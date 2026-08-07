Evonik legte Quartalsergebnis vor

Evonik äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0.18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Evonik noch ein Gewinn pro Aktie von 0.260 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.89 Milliarden EUR – ein Plus von 11.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Evonik 3.50 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0.540 EUR je Aktie sowie einen Umsatz 3.84 Milliarden EUR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch