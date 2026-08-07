Evonik Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Evonik Industries präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4.53 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Evonik Industries 3.97 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch