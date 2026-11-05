Evonik Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Evonik Industries hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4.40 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.96 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch