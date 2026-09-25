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25.09.2026 16:30:12
Evonik Confirms Receipt Of Non-binding Takeover Offer From BASF, But No Talks Taking Place
(RTTNews) - Specialty chemicals company Evonik Industries AG (EVKIY.PK) confirmed Friday media reports about the receipt of a non-binding approach from larger rival BASF SE regarding a potential takeover offer.
The Executive Board of Evonik confirms that it has received a non-binding approach from BASF SE regarding a voluntary public takeover offer for all shares of the company.
However, Evonik also confirmed there are currently no talks taking place.
Evonik noted that it does not intend to comment further on this matter beyond its legal obligations or respond to related inquiries.
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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