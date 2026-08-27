Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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27.08.2026 16:49:00
Evonik: CEO Christian Kullmann fällt nach Operation länger aus
Evonik-CEO Christian Kullmann muss sich bis auf Weiteres von einer „schweren, ungeplanten Operation“ erholen, seine Aufgaben übernimmt Asien-Chef Claus Rettig. Der langjährige Evonik-Manager kündigte an, die von Kullmann eingeleitete Transformation weiter voranzutreiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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