Evonik-Aktie tiefer: Neuordnung der Aktivitäten – zwei deutsche Standorte schliessen

In Hamburg arbeiten derzeit rund 50 Beschäftigte im Bereich Kosmetik- und Pflegeprodukte, in Bitterfeld beschäftigt Evonik rund 40 Mitarbeiter in der Produktion von Chlorsilanen. Mit den Mitarbeitern sollen "möglichst sozialverträgliche Lösungen" erarbeitet werden.

"Wir verfügen über starke Geschäfte, die den Bedarf unserer Kunden an hochwertigen Produkten erfolgreich bedienen", sagte Evonik-Interimschef Claus Rettig. "Gleichzeitig sind unsere Produktions-, Verwaltungs- und Laborstrukturen in einigen Bereichen zu stark fragmentiert. Das führt zu unnötig hohen Kosten und schwächt unsere Wettbewerbsfähigkeit."

Der Standort Hamburg soll Mitte des kommenden Jahres geschlossen werden. Für den Standort Bitterfeld ist Ende April 2027 Schluss.

Die Evonik-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,49 Prozent tiefer bei 17,86 Euro.

DOW JONES