Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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11.09.2026 15:53:42
Evonik-Aktie tiefer: Neuordnung der Aktivitäten – zwei deutsche Standorte schliessen
Evonik verteilt seine Aktivtäten in Deutschland neu. Wie der Spezialchemiekonzern mitteilte, schliesst er seine Standorte in Hamburg und Bitterfeld.
"Wir verfügen über starke Geschäfte, die den Bedarf unserer Kunden an hochwertigen Produkten erfolgreich bedienen", sagte Evonik-Interimschef Claus Rettig. "Gleichzeitig sind unsere Produktions-, Verwaltungs- und Laborstrukturen in einigen Bereichen zu stark fragmentiert. Das führt zu unnötig hohen Kosten und schwächt unsere Wettbewerbsfähigkeit."
Der Standort Hamburg soll Mitte des kommenden Jahres geschlossen werden. Für den Standort Bitterfeld ist Ende April 2027 Schluss.
Die Evonik-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,49 Prozent tiefer bei 17,86 Euro.
DOW JONES
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