Evonik-Aktie stärker: Evonik übernimmt Biotech-Unternehmen Jenacell komplett

Der Spezialchemiekonzern aus Essen nannte in seiner Mitteilung keinen Kaufpreis. Jenacell hat unter anderem eine Wundauflage entwickelt, die auf biotechnologisch gewonnener Cellulose basiert und zur Behandlung von chronischen und chirurgischen Wunden sowie bei Verbrennungen eingesetzt werden kann. Thomas Riermeier, Leiter des Geschäftsgebiets Health Care von Evonik , spricht von einem "der innovativsten Biomaterialien für die Medizintechnik".

Evonik hatte sich 2015 schon an der Ausgündung der Universität in Jena beteiligt. Jetzt wird die Tochtergesellschaft in das Health-Care-Geschäft des Konzerns integriert. Der Zukauf ist Teil des Plans, in der Sparte Nutrition & Care den Umsatz mit Systemlösungen bis 2030 anteilig zu verdoppeln.

Evonik-Titel steigen im XETRA-Handel um 0,82 Prozent an auf 29,54 Euro.

