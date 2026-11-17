Der Chemieriese bereite sich so darauf vor, mit einem weiteren Angebot zurückzukehren, berichtet die Nachrichtenagentur und beruft sich auf ein ihr vorliegendes Entwurfsdokument. Darin sollen mögliche Zusagen zur Beschäftigung, zur Standortsicherung sowie zu Investitionen mit Platzhaltern für die entscheidenden Details der Zugeständnisse vorformuliert sein.

"In einem gemeinsamen Unternehmen werden bestehende Zusagen gegenüber Mitarbeitern und Standorten eingehalten und ausgebaut", heisse es in einem Brief an die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, an verschiedene Politiker sowie an die RAG-Stiftung, die mit 43,8 Prozent grösster Aktionär von Evonik ist.

Bislang hat Evonik ein verbessertes BASF-Angebot über mehr als 11 Milliarden Euro abgelehnt. Ein nochmals verbessertes Angebot von BASF könnte binnen weniger Tage kommen, zitiert Bloomberg mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Weder Evonik noch BASF wollten sich zu dem Bericht auf Anfrage von Dow Jones Newswires äussern.

In der Folge geht es für die Evonik-Aktie via XETRA zeitweise um 3,87 Prozent auf 22,02 Euro nach oben.

DOW JONES