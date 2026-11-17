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17.11.2026 17:01:42
Evonik-Aktie nach Übernahmebericht im Plus: BASF wirbt wohl um zentrale Aktionäre
BASF lotet nach Bloomberg-Informationen aktuell bei wichtigen Evonik-Interessensgruppen aus, welche Zugeständnisse gemacht werden müssten, um deren Unterstützung für eine Übernahme des deutschen Spezialchemiekonzerns zu bekommen.
"In einem gemeinsamen Unternehmen werden bestehende Zusagen gegenüber Mitarbeitern und Standorten eingehalten und ausgebaut", heisse es in einem Brief an die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, an verschiedene Politiker sowie an die RAG-Stiftung, die mit 43,8 Prozent grösster Aktionär von Evonik ist.
Bislang hat Evonik ein verbessertes BASF-Angebot über mehr als 11 Milliarden Euro abgelehnt. Ein nochmals verbessertes Angebot von BASF könnte binnen weniger Tage kommen, zitiert Bloomberg mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Weder Evonik noch BASF wollten sich zu dem Bericht auf Anfrage von Dow Jones Newswires äussern.
In der Folge geht es für die Evonik-Aktie via XETRA zeitweise um 3,87 Prozent auf 22,02 Euro nach oben.
DOW JONES
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