BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
25.09.2026 15:16:00
Evoni: Aktie schiesst hoch, BASF strebt Übernahme an
BASF hat den Konkurrenten Evonik ins Visier genommen, die Aktie von Evonik steigt zweistellig. Käme es zu dem Deal, wäre dies ein bedeutender Schritt zur Konsolidierung der zersplitterten europäischen Chemieindustrie.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu BASF
|
16:29
|BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.ch)
|
15:45
|BASF streckt bei Evonik die Fühler aus - Evonik-Aktien ziehen an (AWP)
|
15:31
|Evonik: Übernahmegespräche mit BASF treiben Evonik-Kurs in die Höhe (Spiegel Online)
|
13:53
|BASF makes takeover approach for chemicals rival Evonik (Financial Times)
|
12:29
|BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)