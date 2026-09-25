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25.09.2026 15:16:00

Evoni: Aktie schiesst hoch, BASF strebt Übernahme an

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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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