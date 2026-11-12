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12.11.2026 09:28:00
EvoNext: Zusammenschluss mit Ascend Sport Technology kommt voran - Aktie schwächelt
Die an der SIX kotierte EvoNext Holdings treibt den geplanten Zusammenschluss mit Ascend Sport Technology (AST) voran.
Im Rahmen der geplanten Übernahme durch AST (Reverse Takeover) ist laut den Angaben vom Donnerstag zudem eine Aktienplatzierung von bis zu 220 Millionen Franken einschliesslich einer Mehrzuteilungsoption von 10 Prozent vorgesehen. Das Bookbuilding soll am 7. Dezember beginnen. Die indikative Preisspanne liegt bei 2,25 bis 2,75 Franken je Aktie. Der detaillierte Preis dafür soll um den 11. Dezember veröffentlicht werden, der Abschluss der Platzierung ist für den 15. Dezember vorgesehen.
Streubesitz von 40 Prozent
Die Platzierung umfasse überwiegend Aktien bestehender Aktionäre sowie einen kleineren Anteil neuer Aktien zur Finanzierung des weiteren Wachstums, heisst es. Angestrebt wird ein Streubesitz von rund 40 Prozent.
Zudem hat EvoNext nach eigenen Angaben positive Rückmeldungen der Kantone Basel-Landschaft und Luzern zur steuerlichen Nutzung bestehender Verlustvorträge erhalten. Ein entsprechender Entscheid auf Bundesebene stehe noch aus.
Für die ausserordentliche Generalversammlung wird ausserdem ein neuer, mehrheitlich unabhängiger Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagen. Als Präsident vorgesehen ist Daniël Bernard de Roos. Er war 2011 Mitbegründer von AST und steht seit 2016 an der Spitze des Verwaltungsrats. Daneben werden Bernardus de Roos, André Rüegg, Abhik Das, Gregor Greber, Michael Frank und Kathryn Lynn Carter vorgeschlagen.
Die Fusion soll bekanntlich über eine Absorption erfolgen. Dazu ist ein Umtauschverhältnis von 1,5611731979 EvoNext-Aktien je AST-Aktie vorgesehen. Der Vollzug soll am 11. Dezember über die Bühne gehen. Voraussetzung seien die Zustimmung der Generalversammlungen beider Unternehmen, die Kapitalmassnahmen und die Eintragung ins Handelsregister, heisst es dazu. Als erster Handelstag der neuen Aktien ist der 14. Dezember geplant.
Ascend ist eine Schweizer Sporttechnologie-Holding mit KI-gestützten Vermarktungslösungen. Das Unternehmen bedient nach eigenen Angaben mehr als 100 Rechteinhaber sowie über 500 Marken und Broadcaster in mehr als 20 Ländern. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte Ascend einen Umsatz von rund 44 Millionen Franken und ein EBITDA von rund 25 Millionen.Die EvoNext-Aktie gibt an der SIX zeitweise 0,86 Prozent auf 2,31 Franken nach.
awp-robot/uh/to
Reinach BL (awp)
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