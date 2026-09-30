EvoNext Holdings Aktie 126205578 / CH1262055788
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30.09.2026 08:00:37
Evonext will Ascend-Transaktion bis Ende 2026 abschliessen
Reinach (awp) - Evonext will den geplanten Reverse Takeover mit Ascend Sport Technology noch bis Ende 2026 abschliessen. Sollte die Transaktion scheitern und keine andere Lösung gefunden werden, könnte die ehemalige Evolva-Firmenhülle letztlich liquidiert werden.
Die Parteien arbeiteten daran, die Transaktion bis zum 31. Dezember 2026 abzuschliessen, geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Halbjahresbericht hervor. Eine verbindliche Vereinbarung sei bislang aber nicht geschlossen worden.
Bei Scheitern droht Liquidation
Komme die Transaktion nicht zustande und finde Evonext weder einen alternativen Käufer noch einen strategischen oder Finanzierungspartner beziehungsweise eine andere strategische Lösung, müsste die Gesellschaft letztlich liquidiert werden.
Entsprechend bestehe eine wesentliche Unsicherheit, die erhebliche Zweifel an der Fortführung des Unternehmens aufwerfen könne, heisst es weiter. Der Verwaltungsrat hält die vorhandene Liquidität derweil für ausreichend, um die laufenden Kosten und die erwarteten Transaktionskosten für mindestens zwölf Monate ab Genehmigung des Halbjahresabschlusses zu decken.
Evonext hatte Mitte August erstmals bestätigt, mit dem Luzerner Sporttechnologieunternehmen Ascend fortgeschrittene Gespräche über einen Reverse Takeover zu führen. Eine solche Transaktion würde Ascend über die bereits an der SIX kotierte Evonext-Hülle an die Börse bringen.
jl/hr
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