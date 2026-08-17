Evonext bestätigt Gespräche über Fusion mit Ascend Sport Technology

Reinach (awp) - Die an der SIX kotierte Evonext Holdings bestätigt in Reaktion auf Medienberichte fortgeschrittene Gespräche über eine Reverse-Merger-Transaktion mit Ascend Sport Technology. Ascend soll dadurch an die SIX Swiss Exchange kommen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Für die bisherigen Evonext-Aktionäre sei eine Bewertung von 2,50 Franken je Aktie vorgesehen. Ascend ist laut den Angaben ein profitables Schweizer Sporttechnologie-Unternehmen mit KI-gestützten Hardware-, Software- und Datenlösungen für Rechteinhaber, Sponsoren und Broadcaster.

Ein verbindlicher Vertrag liege noch nicht vor, heisst es weiter. Evonext werde den Markt über wesentliche Entwicklungen informieren.

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