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EvoNext Holdings Aktie 126205578 / CH1262055788

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Fusionsvereinbarung 12.10.2026 08:10:00

EvoNext-Aktie vor der Wende? Fusion mit Ascend besiegelt - Kapitalerhöhung geplant

EvoNext-Aktie vor der Wende? Fusion mit Ascend besiegelt - Kapitalerhöhung geplant

EvoNext und Ascend Sport Technology haben eine verbindliche Fusionsvereinbarung unterzeichnet: Ascend soll über den Zusammenschluss an der SIX kotiert werden und erhält Zugang zu zusätzlichem Kapital.

EvoNext Holdings
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Reinach (awp) - Die Holdinggesellschaft EvoNext und die Sporttechnologiefirma Ascend Sport Technology haben eine verbindliche Fusionsvereinbarung unterzeichnet. Durch den Zusammenschluss soll Ascend unter eigenem Namen an der SIX kotiert werden.

EvoNext-Aktie mit Transaktionswert von 2,50 Franken

EvoNext wird laut Mitteilung vom Montag im Rahmen der Transaktion mit 2,50 Franken je Aktie bewertet. Der Eigenkapitalwert von Ascend beläuft sich auf 500 Millionen Franken. Der Abschluss ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der ausserordentlichen Generalversammlungen beider Unternehmen sowie weiterer üblicher Vollzugsbedingungen.

Aktienplatzierung und Kapitalerhöhung geplant

Im Zuge der Transaktion ist eine Aktienplatzierung geplant. Diese soll überwiegend aus bereits bestehenden Aktien bestehen und einen angemessenen Streubesitz schaffen. Ergänzend ist eine kleinere Kapitalerhöhung vorgesehen, um das weitere Wachstum und strategische Initiativen von Ascend zu finanzieren.

Die angebotenen Aktien sollen voraussichtlich zu einem Preis von 2,50 Franken je Aktie platziert werden. Geplant ist ein mehrtägiges beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren. Mitglieder der Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen sowie Aktionäre von Ascend und bestimmte Aktionäre von EvoNext unterliegen nach Abschluss der Platzierung Haltefristen von zwölf beziehungsweise 24 Monaten.

Ascend übernimmt den Börsenmantel von EvoNext

Durch den Zusammenschluss soll Ascend die bestehende Börsenkotierung von EvoNext nutzen und Zugang zu zusätzlichem Wachstumskapital erhalten. Das kombinierte Unternehmen wird unter dem Namen Ascend Sport Technology AG firmieren und an der SIX kotiert bleiben. Der Verwaltungsrat von EvoNext empfiehlt den eigenen Aktionären einstimmig, der Transaktion zuzustimmen.

EvoNext hatte Mitte August erstmals bestätigt, mit Ascend fortgeschrittene Gespräche über einen Reverse Takeover zu führen. Ende September warnte EvoNext , bei einem Scheitern der Transaktion und ausbleibenden Alternativen letztlich liquidiert werden zu müssen.

ls/hr

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Bildquelle: Leifstiller / Shutterstock.com
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