EvoNext-Aktie steigt: Fusionspartner Ascend steigert Umsatz und Gewinn

EvoNext hat im Rahmen der bevorstehenden Fusion die ungeprüften konsolidierten Finanzresultate der Sporttechnologiefirma Ascend Sport Technology für das Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlicht. Ascend steigerte den Nettoumsatz im Geschäftsjahr bis Ende Juni 2026 um 17,4 Prozent auf 43,8 Millionen Franken.

Das EBITDA erhöhte sich auf 25,0 Millionen Franken, verglichen mit 18,9 Millionen Franken im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Unter dem Strich stieg der Reingewinn um 64 Prozent auf 8,7 Millionen Franken.

Das Eigenkapital belief sich per Ende Juni 2026 auf 76,0 Millionen Franken, nach 66,8 Millionen Franken ein Jahr zuvor.

Fusion mit EvoNext geplant

EvoNext und Ascend Sport Technology hatten am 1. November 2026 einen Fusionsvertrag unterzeichnet. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre beider Unternehmen soll Ascend durch die Fusion mit dem an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierten EvoNext an die Börse gebracht werden.

An der SIX steigt die EvoNext-Aktie zeitweise 1,74 Prozent auf 2 Franken.

Kriens (awp)