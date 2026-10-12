Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’857 0.5%  SPI 19’625 0.4%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’226 0.6%  Euro 0.9319 0.3%  EStoxx50 6’214 0.7%  Gold 4’185 -0.2%  Bitcoin 69’773 0.5%  Dollar 0.8318 0.2%  Öl 104.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Amazon-Aktie im Blick: Konzern verhandelt über milliardenschwere KI-Übernahme
TRATON-Aktie mit Plus: US-Geschäft treibt den Absatz an - Nutzfahrzeuggeschäft gewinnt an Fahrt
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Audi-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
Aktien von BYD und Co. im Blick: China fordert faire Bedingungen für Hybridauto-Exporte in die EU
RWE-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Suche...
ETF Sparplan

EvoNext Holdings Aktie 126205578 / CH1262055788

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Fusionsvereinbarung 12.10.2026 09:33:00

EvoNext-Aktie hebt ab: Fusion mit Ascend besiegelt - Kapitalerhöhung geplant

EvoNext-Aktie hebt ab: Fusion mit Ascend besiegelt - Kapitalerhöhung geplant

EvoNext und Ascend Sport Technology haben eine verbindliche Fusionsvereinbarung unterzeichnet: Ascend soll über den Zusammenschluss an der SIX kotiert werden und erhält Zugang zu zusätzlichem Kapital.

EvoNext Holdings
2.40 CHF 11.67%
Kaufen Verkaufen

Reinach (awp) - Die Holdinggesellschaft EvoNext und die Sporttechnologiefirma Ascend Sport Technology haben eine verbindliche Fusionsvereinbarung unterzeichnet. Durch den Zusammenschluss soll Ascend unter eigenem Namen an der SIX kotiert werden.

EvoNext-Aktie mit Transaktionswert von 2,50 Franken

EvoNext wird laut Mitteilung vom Montag im Rahmen der Transaktion mit 2,50 Franken je Aktie bewertet. Der Eigenkapitalwert von Ascend beläuft sich auf 500 Millionen Franken. Der Abschluss ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der ausserordentlichen Generalversammlungen beider Unternehmen sowie weiterer üblicher Vollzugsbedingungen.

Aktienplatzierung und Kapitalerhöhung geplant

Im Zuge der Transaktion ist eine Aktienplatzierung geplant. Diese soll überwiegend aus bereits bestehenden Aktien bestehen und einen angemessenen Streubesitz schaffen. Ergänzend ist eine kleinere Kapitalerhöhung vorgesehen, um das weitere Wachstum und strategische Initiativen von Ascend zu finanzieren.

Die angebotenen Aktien sollen voraussichtlich zu einem Preis von 2,50 Franken je Aktie platziert werden. Geplant ist ein mehrtägiges beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren. Mitglieder der Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen sowie Aktionäre von Ascend und bestimmte Aktionäre von EvoNext unterliegen nach Abschluss der Platzierung Haltefristen von zwölf beziehungsweise 24 Monaten.

Ascend übernimmt den Börsenmantel von EvoNext

Durch den Zusammenschluss soll Ascend die bestehende Börsenkotierung von EvoNext nutzen und Zugang zu zusätzlichem Wachstumskapital erhalten. Das kombinierte Unternehmen wird unter dem Namen Ascend Sport Technology AG firmieren und an der SIX kotiert bleiben. Der Verwaltungsrat von EvoNext empfiehlt den eigenen Aktionären einstimmig, der Transaktion zuzustimmen.

EvoNext hatte Mitte August erstmals bestätigt, mit Ascend fortgeschrittene Gespräche über einen Reverse Takeover zu führen. Ende September warnte EvoNext , bei einem Scheitern der Transaktion und ausbleibenden Alternativen letztlich liquidiert werden zu müssen.

Die Aktie von EvoNext gewinnt an der SIX zeitweise 11,87 Prozent auf 2,45 CHF.

ls/hr

Weitere Links:

EvoNext-Aktionäre stimmen an GV allen Anträgen zu - Aktie verliert

Bildquelle: Leifstiller / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu EvoNext Holdings AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EvoNext Holdings AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:28 SG-Marktüberblick: 12.10.2026
09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Nur ein Pullback?
11.10.26 Logo WHS Qualitätsaktien erkennen: Warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
09.10.26 SMI fällt unter 200-Tage-Linie
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.26 Die Branche greift zum Controller
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.76 SCBOJU
Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’853.54 12.10.2026 09:27:37
Long 13’222.94 19.21 SPBS5U
Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
Long 12’393.34 8.91 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Aktien New York Schluss: Schwächer - Steigende Ölpreise verunsichern
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Gold, Öl & Co. in KW 41: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.