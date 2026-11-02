EvoNext-Aktie gefragt: Fusionsvertrag mit Ascend unterzeichnet

Ascend soll durch die Fusion mit EvoNext an die Schweizer Börse kommen. Darüber informierte das Unternehmen am Montag.

Im Zuge der Transaktion ist eine Aktienplatzierung von bis zu 220 Millionen Franken vorgesehen. Der Platzierungspreis wird voraussichtlich bei 2,50 Franken je Aktie liegen. Nach der Fusion sollen die bisherigen Aktionäre von EvoNext rund 3,8 Prozent am kombinierten Unternehmen halten.

Ascend ist eine Schweizer Sporttechnologie-Holding. Das Unternehmen bedient nach eigenen Angaben über 100 Rechteinhaber sowie mehr als 500 Marken und Broadcaster in über 20 Ländern. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte Ascend einen Umsatz von rund 44 Millionen Franken und ein EBITDA von rund 25 Millionen Franken.

Die Aktienplatzierung soll einen Streubesitz von rund 40 Prozent schaffen. Sie besteht überwiegend aus Sekundäraktien und zu einem kleineren Teil aus neuen Aktien zur Finanzierung des weiteren Wachstums.

Die ausserordentlichen Generalversammlungen von EvoNext und Ascend sind für den 3. Dezember 2026 angesetzt. Der Vollzug der Fusion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung beider Generalversammlungen.

Zeitweise klettert die EvoNext-Aktie im Schweizer Handel um 1,73 Prozent auf 2,31 Franken.

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Reinach BL (awp)