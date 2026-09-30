EvoNext-Aktie: Bilanz enttäsucht - Zusammenschluss mit Ascend bis Jahresende angestrebt

Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust von 0,4 Millionen Franken ausgewiesen.

Die liquiden Mittel beliefen sich per Ende Juni auf 5,5 Millionen Franken, verglichen mit 5,9 Millionen Ende 2025. Davon entfielen 4,2 Millionen auf Barmittel und 1,3 Millionen auf liquide Wertschriften. Das Eigenkapital lag bei 5,3 Millionen Franken nach 5,9 Millionen zum Jahresende.

Der Verlust sei vor allem auf einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Suche nach möglichen Transaktionen zurückzuführen, teilte EvoNext am Mittwoch mit.

Noch keine verbindliche Vereinbarung mit Ascend

Im Fokus steht weiterhin ein möglicher Zusammenschluss mit Ascend Sport Technology. EvoNext hatte Mitte August bestätigt, mit dem Schweizer Sporttechnologieunternehmen fortgeschrittene Gespräche über einen Börsengang mittels Reverse Merger zu führen.

Dabei ist vorgesehen, dass die Transaktion für die bisherigen EvoNext-Aktionäre einer Bewertung von 2,50 Franken je Aktie entspricht. Eine verbindliche Vereinbarung gibt es allerdings weiterhin nicht.

EvoNext ist aus der früheren Biotechfirma Evolva hervorgegangen. Nach dem Ende des operativen Geschäfts wurde die Firmenhülle übernommen und in EvoNext umbenannt. Seither dient die Gesellschaft als börsenkotierte Firmenhülle für mögliche Übernahmen und Zusammenschlüsse.

EvoNext will Ascend-Transaktion bis Ende 2026 abschliessen

EvoNext will den geplanten Reverse Takeover mit Ascend Sport Technology noch bis Ende 2026 abschliessen. Sollte die Transaktion scheitern und keine andere Lösung gefunden werden, könnte die ehemalige Evolva-Firmenhülle letztlich liquidiert werden.

Die Parteien arbeiteten daran, die Transaktion bis zum 31. Dezember 2026 abzuschliessen, geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Halbjahresbericht hervor. Eine verbindliche Vereinbarung sei bislang aber nicht geschlossen worden.

Bei Scheitern droht Liquidation

Komme die Transaktion nicht zustande und finde EvoNext weder einen alternativen Käufer noch einen strategischen oder Finanzierungspartner beziehungsweise eine andere strategische Lösung, müsste die Gesellschaft letztlich liquidiert werden.

Entsprechend bestehe eine wesentliche Unsicherheit, die erhebliche Zweifel an der Fortführung des Unternehmens aufwerfen könne, heisst es weiter. Der Verwaltungsrat hält die vorhandene Liquidität derweil für ausreichend, um die laufenden Kosten und die erwarteten Transaktionskosten für mindestens zwölf Monate ab Genehmigung des Halbjahresabschlusses zu decken.

EvoNext hatte Mitte August erstmals bestätigt, mit dem Luzerner Sporttechnologieunternehmen Ascend fortgeschrittene Gespräche über einen Reverse Takeover zu führen. Eine solche Transaktion würde Ascend über die bereits an der SIX kotierte EvoNext-Hülle an die Börse bringen.

jl/hr

Reinach (awp)