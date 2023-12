Evolva-Verkauf an Lallemand ist über die Bühne gegangen

Zürich (awp) - Die operativen Aktivitäten des Biotech-Unternehmens Evolva sind in neuen Händen. Der angekündigte Verkauf an die kanadische Lallemand-Gruppe ist am (heutigen) Donnerstag vollzogen worden.

Nach Erfüllung aller üblichen Rahmenbedingungen sei der Erwerb der Evolva AG durch die Schweizer Lallemand-Tochter, Danstar Ferment, erfolgreich abgeschlossen worden, hiess es in einer Mitteilung von Evolva vom Abend. Die Evolva Holding werde somit die Dekotierung ihrer Aktien von der Schweizer Börse, wie bereits angekündigt, beantragen.

Im November hatte Evolva bekanntgegeben, die operativen Aktivitäten an Lallemand zu verkaufen. Danach sollte die Aktie von der Börse dekotiert und später liquidiert werden. Die Anteilseigner würden Schätzungen des Managements zufolge eine Liquidationsdividende in Höhe von 70 Rappen bis 2,40 Franken pro Aktie erhalten. Am Donnerstag schlossen Evolva bei 0,714 Franken.

Der Verkaufspreis betrug den früheren Angaben zufolge 20 Millionen Franken, vorbehaltlich üblicher Anpassungen nach der Unterzeichnung bzw. dem Vollzug der Transaktion. Darüber hinaus wurde eine zusätzliche Zahlung von bis zu 10 Millionen Franken vereinbart, falls Evolva bestimmte produktbezogene Umsatzziele in den nächsten 18 Monaten erfüllt.

Die Aktionäre hatten den Plänen noch Ende November an einer ausserordentlichen Generalversammlung zugestimmt. Die Dekotierung werde nach einer üblichen Frist von sechs bis zwölf Monaten nach der GV erfolgen, die Liquidation dürfte im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein, hatte es damals geheissen.

