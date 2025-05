Evolva-Aktie: Millionenschwere Übernahme geplant

Ziel des Zukaufs sei es, eine regionale Gesundheitsplattform aufzubauen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Evolva habe ein vollständig finanziertes, verbindliches Angebot zum vollständigen Erwerb des Aktienkapitals der GZO AG Spital Wetzikon zu einem Gesamtpreis von 5 Millionen Franken angekündigt. Das Angebot, das sich an alle bestehenden GZO-Aktionäre richtet, stelle eine strategische und wertschonende Alternative zum aktuellen Restrukturierungsvorschlag der GZO dar.

Im Rahmen der von Evolva vorgeschlagenen Transaktion müssten die Gemeinden, die Eigentümer von GZO sind, kein zusätzliches Kapital einbringen. Im Gegensatz dazu sehe das Angebot von Evolva eine sofortige Barauszahlung an die Aktionäre vor.

In dem Communiqué betont Evolva die gläubigerfreundliche Umschuldung. Bei Annahme des Angebots würde Evolva den Gläubigern einen Restrukturierungsplan vorlegen, der eine Vorabausschüttung in bar und einen Tausch von Schulden in Evolva-Aktien vorsehe.

Wichtig sei, dass der Vorschlag keinen Abschlag auf die Forderungen der Gläubiger vorsehe. "Auf der Grundlage der aktuellen Bewertungen schätzt Evolva, dass die Gläubiger einen Rückgewinnungswert von mehr als 60 Prozent erzielen könnten, wobei das Potenzial für eine vollständige Rückgewinnung im Laufe der Zeit besteht."

Als Vorteile einer solchen Transaktion sieht das Unternehmen etwa, dass die GZO AG aus dem endgültigen Moratorium entlassen würde und operativ bliebe. Nach der Restrukturierung würde die GZO über ausreichende Liquidität und Kapital für weitere Investitionen und Wachstum verfügen.

Für die bestehenden Evolva-Aktionäre würde die Transaktion der Mitteilung bedeutenden Mehrwert schaffen. Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses beabsichtigt Evolva den Angaben zufolge, den Verwaltungsrat zu erweitern, um die Governance zu stärken und die neue strategische Ausrichtung des Unternehmens zu unterstützen. Dieser erweiterte Verwaltungsrat werde Gregor Greber sowie unabhängige Verwaltungsratsmitglieder und Personen mit ausgewiesener Branchenexpertise umfassen, um ein Führungsteam mit der notwendigen Erfahrung zu gewährleisten.

Nachdem Evolva seine operativen Tätigkeiten Ende 2023 an die kanadische Lallemand-Gruppe verkauft hatte, war die verbleibende Gesellschaft auf Richtungssuche.

Reinach (awp)