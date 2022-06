Evolva Aktie News: Evolva bricht ein

Zuletzt ging es für die Evolva-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 6.4 Prozent auf 0.084 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 13'854 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Evolva-Aktie bis auf 0.082 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0.090 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 151'796 Evolva-Aktien umgesetzt.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0.009 CHF je Evolva-Aktie.

Evolva Holding SA (ehem. Arpida AG) ist eine international tätige biopharmazeutische Unternehmensgruppe. Der Konzern ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Ingredienzien auf Fermentation basierender Inhaltstoffe für Gesundheits- und Wellnessprodukte, Nahrungsmittel, Haushaltsmittel sowie für die Pharmazie und die Landwirtschaft aktiv. Dabei werden biosynthetische und evolutionäre Technologien eingesetzt, um niedermolekulare Verbindungen und deren Produktionswege künstlich herzustellen und zu optimieren. Evolva entwickelt sowohl eigene Produkte als auch Programme und Projekte in Kooperation mit Partnern. Das Produktportfolio von Evolva umfasst unter anderem Stevia (EverSweet™), Vanillin, Safran, Nootkaton, Valencene und Resveratrol (Veri-te™). Seit April 2016 hält Evolva weltweit die exklusiven Patentrechte vom US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) für die Weiterentwicklung und Vermarktung von Nootkaton zur Bekämpfung von Krankheits- und Virenüberträgern wie Zecken, Mücken, Flöhen, Fliegen, Kopfläusen, Bettwanzen und anderen beissenden Insekten. Der Hauptsitz der Evolva Holding SA ist Reinach b/Basel, Schweiz.

Redaktion finanzen.ch