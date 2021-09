Evolva-Aktie aktuell: Evolva nahe Vortagesschluss

Mit einem Kurs von 0.169 CHF zeigte sich die Evolva-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 15'543 Punkten steht. Die Evolva-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0.172 CHF aus. Das Tagestief markierte die Evolva-Aktie bei 0.164 CHF. Bei 0.170 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 1'327'005 Evolva-Aktien gekauft oder verkauft.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0.015 CHF je Evolva-Aktie stehen.

Evolva Holding SA (ehem. Arpida AG) ist eine international tätige biopharmazeutische Unternehmensgruppe. Der Konzern ist in der Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Ingredienzien auf Fermentation basierender Inhaltstoffe für Gesundheits- und Wellnessprodukte, Nahrungsmittel, Haushaltsmittel sowie für die Pharmazie und die Landwirtschaft aktiv. Dabei werden biosynthetische und evolutionäre Technologien eingesetzt, um niedermolekulare Verbindungen und deren Produktionswege künstlich herzustellen und zu optimieren. Evolva entwickelt sowohl eigene Produkte als auch Programme und Projekte in Kooperation mit Partnern. Das Produktportfolio von Evolva umfasst unter anderem Stevia (EverSweet™), Vanillin, Safran, Nootkaton, Valencene und Resveratrol (Veri-te™). Seit April 2016 hält Evolva weltweit die exklusiven Patentrechte vom US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) für die Weiterentwicklung und Vermarktung von Nootkaton zur Bekämpfung von Krankheits- und Virenüberträgern wie Zecken, Mücken, Flöhen, Fliegen, Kopfläusen, Bettwanzen und anderen beissenden Insekten. Der Hauptsitz der Evolva Holding SA ist Reinach b/Basel, Schweiz.

