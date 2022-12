Evolva-Aktie in Rot: Evolva hat bestehendes Nootkatone-Angebot erweitert

Mit "Natural Nootkatone by Evolva" lanciere man den Inhaltsstoff mit dem höchstem Reinheitsgrad, der neu alle Anforderungen erfülle, um nach den USA zusätzlich auch in der EU als natürliche Ingredienz eingestuft zu werden, teilte Evolva am Mittwoch mit.

Ziel dieser neuen Formulierung sei es, das bestehende Nootkatone-Angebot auszuweiten und neue Märkte zu erschliessen. Nootkatone ist der Mitteilung zufolge ein Inhaltsstoff, der in Grapefruits und anderen Zitrusfrüchten vorkommt. Dank seines zitrusartigen, holzigen und fruchtigen Geschmacksprofils findet es verschiedene Anwendungen in Lebensmitteln, Getränken und Duftstoffen. Evolva hat ihn zudem gegen eine Vielzahl von Insekten getestet, darunter auch Zecken und Stechmücken.

Wie aus der Mitteilung ebenfalls hervorgeht, mach das Unternehmen "Fortschritte bei der Umsetzung des im August vorgestellten Mittelfristplans", wird CEO Christian Wichert in der Mitteilung zitiert.

Zudem bleibe die Geschäftsdynamik auch weiterhin erfreulich. Entsprechend sei Evolva auf gutem Weg, die Ziele für das Gesamtjahr 2022 zu erreichen. Neu plant Evolva vorläufige Eckdaten für 2022 bereits im Januar 2023 zu veröffentlichen, bevor dann am 9. März 2023 die detaillierten Ergebnisse für das Gesamtjahr publiziert werden.

Die Evolva-Aktien notieren an der SIX zeitweise 0,13 Prozent tiefer bei 0,0776 Franken.

Reinach (awp)