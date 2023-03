Evolva-Aktie im Plus: Evolva setzt weiter auf Körperpflege als neues Industriesegment

So wird das Biotechunternehmen laut Mitteilung vom Dienstag auf der Fachmesse in-cosmetics, die zwischen om 28. bis 30. März in Barcelona stattfindet, das Programm "Responsible Care" vorstellen.

Im Rahmen des mittelfristigen Plans hatte Evolva bereits angekündigt, dass die Körperpflege ein neues Industriesegment darstelle, das man ansprechen wolle. Zu den Wirkstoffen, die dabei zum Einsatz kommen, gehören Resveratrol und L-Arabinose.

Die Evolva-Aktie gewinnt am Dienstag an der SIX zeitweise 2,31 Prozent auf 0,075 Franken.

hr/uh

Reinach (awp)