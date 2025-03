Evolva-Aktie gewinnt: Evolva findet offenbar vielversprechenden Reverse Merger-Kandidaten

Die Beratungen seien bereits weit fortgeschritten, geht aus der am Donnerstag publizierten Einladung zur Generalversammlung vom 27. März hervor.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber unklar, ob die Transaktion aufgrund des Widerstands eines Grossaktionärs durchgeführt werden könne. Der Verwaltungsrat sei der Auffassung, dass die Transaktion für die Aktionäre Mehrwert generieren könnte.

Wie Anfang Februar bekannt wurde, will der neue Grossaktionär Clearway die Strategie von Evolva stoppen. Er fordert die Abwahl des Evolva-Verwaltungsratspräsidenten Stephan Schindler und des Vizepräsidenten Beat In-Albon. An ihrer Stelle sollen die beiden italienischen Staatsbürger Gianluca Ferrari und Francesco Defila installiert werden.

Evolva lehnt die beiden Personalien ab. Clearway habe die vorgeschlagene Transaktion bis anhin nicht unterstützt, aber auch keine Informationen über konkrete Alternativen gegeben.

Der VR sei auch der Ansicht, dass mit der beantragten Neubesetzung die Unabhängigkeit des Gremiums nicht mehr gegeben wäre. Clearway würde dadurch faktisch die Kontrolle übernehmen. Der Verwaltungsrat beantragt entsprechend, alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

"Plan zur Erschliessung des verbleibenden Wertes"

Der Aktionär Clearway hat am späten Nachmittag seine Positionen in einer Mitteilung weiter untermauert und spricht von einem "Plan zur Erschliessung des verbleibenden Wertes von Evolva". Man sei davon überzeugt, dass Evolva noch immer einen erheblichen Wert besitze, der jedoch mutige und sofortige Massnahmen erfordere.

Als erster Punkt wird u.a. die Maximierung des Nettoinventarwerts genannt. Evolva verfüge über steuerliche Verlustvorträge in Höhe von 318 Millionen Franken, die für einen profitablen Erwerber einen Wert von 20 bis 40 Millionen darstellen könnten, heisst es etwa. Die Kotierung an der SIX sei zudem von strategischer Bedeutung und sollte nicht aufgegeben, sondern "effektiv genutzt werden". Weiter müsse Evolva versuchen, seinen Cash-Burn zu beseitigen.

Weiter fordert Clearway einen "breiteren Ansatz für strategische Transaktionen". Man sei der Meinung, dass sich der Evolva-Verwaltungsrat zu sehr auf Transaktionen im Gesundheitsbereich konzentriert habe, was die potenziellen wertschöpfenden Möglichkeiten einschränke. "Evolva muss strategische Transaktionen ausschliesslich mit profitablen, cash-generierenden Unternehmen mit risikoarmen Geschäftsmodellen und vorhersehbaren Erträgen priorisieren und jegliche Geschäfte mit Unternehmen in der Frühphase, insbesondere in der Biotechnologie, vermeiden", fordert Clearway.

Clearway hält nach früheren Angaben knapp 20 Prozent an Evolva.

Die Evolva-Aktie notierte an der Schweizer Börse letztlich 1,24 Prozent höher bei 1,22 Franken.

Reinach (awp)