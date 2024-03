Evolva-Aktie +38 Prozent: Evolva-Grossaktionär will Liquidation von Evolva verhindern

Für die kommende Generalversammlung vom 12. April hat Nice & Green, die knapp 26 Prozent an Evolva hält, die Aufnahme von drei Traktanden beantragt. Zudem wurde Evolva am Mittwoch vom Aktionär Pegasus Global Opportunity Fund informiert, dass dieser aktuell mehr als 10 Prozent der Evolva-Aktien hält.

Wie Evolva am Donnerstag mitteilte, beantragt Nice & Green die Aufhebung des Liquidationsbeschlusses, die Aufhebung der Dekotierung der Evolva-Aktien von der SIX Swiss Exchange und die Einführung einer Opting-out-Klausel in den Statuten von Evolva.

Wie dem Begleitschreiben von Nice & Green zu entnehmen ist, ist die Gesellschaft der Ansicht, dass die Genehmigung der drei Traktanden Evolva in die Lage versetzen würde, die Marktchancen im Bereich der öffentlichen Übernahmen, insbesondere der sogenannten "Reverse Takeovers", zu nutzen.

Der Verwaltungsrat von Evolva werde die Traktandierungsbegehren prüfen und diskutieren und zu gegebener Zeit, spätestens mit der Veröffentlichung der Einladung zur Generalversammlung, Stellung nehmen, heisst es im Evolva-Communiqué weiter. Die Einladung zur Versammlung werde voraussichtlich am oder um den 22. März 2024 veröffentlicht werden.

Zur Erinnerung: Das Unternehmen, das seit geraumer Zeit um sein Überleben kämpft, hatte im November angekündigt, seine Aktivitäten an die kanadische Lallemand-Gruppe zu verkaufen. Die Aktionäre sollen eine Liquidationsdividende erhalten und die Aktie soll dekotiert werden. Die Aktionäre hatten diesen Plänen bereits auf einer ausserordentlichen Generalversammlung im Dezember zugestimmt.

An der SIX gewinnen Papiere von Evolva am Donnerstag zeitweise 38,36 Prozent auf 0,88 Franken. Im bisherigen Tageshoch waren die Anteilsscheine sogar bis auf 1,085 Franken gestiegen.

hr/kw

Reinach (awp)