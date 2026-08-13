Evolv Technologies A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Evolv Technologies A stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 43.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Evolv Technologies A 32.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch