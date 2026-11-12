Evolv Technologies A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Evolv Technologies A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 47.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch