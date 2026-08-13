Evolv Technologies A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Evolv Technologies A äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34.45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 43.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch