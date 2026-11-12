Evolv Technologies A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Evolv Technologies A hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.48 Prozent auf 47.3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch