Evolution Petroleum legte Quartalsergebnis vor

Evolution Petroleum hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 22.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch