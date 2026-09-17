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17.09.2026 06:37:00
Evolution Petroleum legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Evolution Petroleum hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Evolution Petroleum hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.100 USD je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14.68 Prozent auf 24.2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.080 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Evolution Petroleum 0.030 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 86.34 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 85.84 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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